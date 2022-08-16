Примусове вилучення майна у громадян: у кого та що можуть забрати

Рада дозволила примусове вилучення майна громадян на користь оборони країни. Його можуть вилучати за рішенням РНБО у громадян, які мешкають на території, що може потрапити під тимчасову окупацію.

Рада дозволила примусове вилучення майна у громадян: у кого та що можуть забрати

Депутати ухвалили у другому читанні законопроект №7605 "Про внесення змін до деяких законів щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму військового стану", яким дозволяється примусове вилучення майна, якщо воно може бути корисним для діяльності оборонно-промислового комплексу.

Закон уточнює, що це майно не тільки має перебувати на території, яка схильна до ризику тимчасової окупації, а й сама ця територія має бути розташована не далі, ніж за 30 кілометрів від району бойових дій.

Рада дозволила примусове вилучення майна у громадян: у кого та що можуть забрати
При цьому, звичайно, йдеться про рухоме майно, оскільки нерухоме ні в тил, ні на фронт перемістити неможливо. Вилучене майно преходить у розпорядження держави.

Причому процедура повернення примусово вилученого майна згідно із законом не передбачена. Тому власникам вилученого майна слід бути готовими до того, що вони віддають його безоплатно.

Нагадаємо, після першого читання у законопроекті було передбачено компенсацію власникам вилученого майна. Щоправда, йшлося про досить значний термін – до 5 років.


Марченко Любов, Тудей





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