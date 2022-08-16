Bloomberg: Європі потрібно виконати домашню роботу, щоб захистити Україну

Вже шість місяців після початку російського вторгнення демократичний світ підтримує Україну в її самообороні, а також намагається покарати Владіміра Путіна і його поплічників. Однак, всі ці зусилля досі не зупинили кровопролиття. А російський автократ робить ставку на те, що західна єдність зламається взимку, коли європейці відчують дискомфорт через ціни на продукти і енергію.

Щоб довести, що Путін помиляється, лідерам Європі потрібно підготувати свої суспільства до довготривалої війни, а також збільшити підтримку тих, кому найважче буде витримати її наслідки. Про це пише Bloomberg в редакційній статті. В США і Європі переважна більшість жителів підтримує зусилля, націлені допомогти Україні в її опорі проти агресії Путіна. Але оскільки війна затягнулася, ця позиція може похитнутися. У травні опитування, проведене в 10 країнах Європи, виявило, що 42% респондентів невдоволені надто великою увагою своїх урядів до України. Вони хотіли б, щоб влада більше займалася внутрішніми проблемами. В Румунії і Польщі кількість таких людей перевалювала за 50%.

Зростання вартості проживання і цін на пальне - це головний наслідок війни, який тривожить європейців на рівні з потенційним застосуванням ядерної зброї. В Німеччині опитування, яке провела компанія Forsa в липні, виявило, що бойкот російського газу підтримує менше третини німців. Хоча на шість тижнів раніше такий крок вважали правильним 44% опитаних в країні.