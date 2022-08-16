ЗСУ завдали понад 10 авіаударів по військах РФ на півдні та сході України

Повітряні сили Збройних сил України завдали понад 10 авіаційних ударів по російських військах на сході та півдні України, заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує "Укрінформ".

"За вчорашню добу здійснили близько 30 літако-вильотів. Понад 10 авіаційних ударів було завдано по окупаційних військах. Це на стратегічних напрямках - схід і південь. Вражено реактивні системи залпового вогню, танкові колони, живу силу та броньовану техніку противника, а також польові склади з паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами", - підкреслив Ігнат.

Він також наголосив, що у понеділок, 15 серпня, ЗСУ знищили два БПЛА "Орлан" та російську крилату ракету Х-59.