Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 16 серпня

Війська РФ ведуть наступ на кількох напрямках на Донбасі, інформує ZN.ua.

Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 16 серпня
© Getty Images

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на вівторок, 16 серпня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter.

На краматорському напрямку ворог продовжував обстріли із артилерії різних типів поблизу самого Краматорська, а також Спірного та Івано-Дар?ївки. Війська РФ намагаються вести наступ по напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дар?ївка, бойові дії тривають.


Анна Конюченко, ZN.ua





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