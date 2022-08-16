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2022-08-16
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 16 серпня
Війська РФ ведуть наступ на кількох напрямках на Донбасі, інформує
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Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на вівторок, 16 серпня.
"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у
На краматорському напрямку ворог продовжував обстріли із артилерії різних типів поблизу самого Краматорська, а також Спірного та Івано-Дар?ївки. Війська РФ намагаються вести наступ по напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дар?ївка, бойові дії тривають.
Анна Конюченко, ZN.ua