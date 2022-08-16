За вибухами в Джанкої стоїть український підрозділ — NYT

За вибухами на складі боєприпасів поблизу Джанкоя в окупованому Криму стоїть український військовий підрозділ, заявив на умовах анонімності високопоставлений український чиновник у коментарі газеті і The New York Times.

За його словами, відповідальності за вибухи на складі боєприпасів, який був розташований на закинутій фермі поблизу села Майське, несе елітний український військовий підрозділ, який діє в тилу ворога.

Міністерство оборони Росії заявило, що вибух був «диверсією», внаслідок якої постраждав «склад військового призначення в районі населеного пункту Джанкой».

Також в окупаційній адміністрації повідомили, що постраждала лінія електропередач, електростанція, залізничне полотно, а також низка житлових будинків.

За даними російського міністерства, «серйозно постраждалих немає», однак на півострові введено надзвичайний стан регіонального характеру, а місцеве населення в радіусі п’яти кілометрів евакуювали.

Водночас Збройні сили України чи керівництво держави публічно не заявляло про причетність до вибухів, однак радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що «нормальний Крим – це Чорне море, гори, відпочинок і туризм, а окупований росіянами Крим – це вибухи складів і високий ризик загибелі окупантів і злодіїв».

«Демілітаризація в дії», – написав він у Twitter .