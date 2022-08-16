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2022-08-16
Вибухи у Криму: пошкоджено залізницю, якою РФ перекидала війська на південь України
Потяги з Краснодара доправлять пасажирів до села поблизу Феодосії, інформує
© Крыминформ
Так званий «голова» Криму Сергій Аксьонов заявив, що внаслідок вибухів на складі боєприпасів у Джанкойському районі пошкоджено залізницю,
З Владиславівки пасажирів планують пересаджувати на автобуси. Після цього їх мають відвезти до найближчих автостанцій.
Зазначимо, що залізницею в Джанкої окупанти перекидали свої війська на південь України, зокрема в Запорізьку область.
Юлія Москаленко, ZN.ua