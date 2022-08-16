Вибухи у Криму: пошкоджено залізницю, якою РФ перекидала війська на південь України

Потяги з Краснодара доправлять пасажирів до села поблизу Феодосії, інформує ZN.ua.

Вибухи у Криму: пошкоджено залізницю, якою РФ перекидала війська на південь України
© Крыминформ

Так званий «голова» Криму Сергій Аксьонов заявив, що внаслідок вибухів на складі боєприпасів у Джанкойському районі пошкоджено залізницю, пишуть росЗМІ. Тепер потяги з боку Краснодара прямуватимуть лише до Владиславівки (крмискотатарське село Ой-Кую) неподалік Феодосії.

З Владиславівки пасажирів планують пересаджувати на автобуси. Після цього їх мають відвезти до найближчих автостанцій.

Зазначимо, що залізницею в Джанкої окупанти перекидали свої війська на південь України, зокрема в Запорізьку область.





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