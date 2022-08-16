Війська РФ ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського НПЗ

Російські окупаційні війська ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу. ЗСУ відбивають наступ окупантів, зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

Війська РФ намагаються створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках.

"Атакують по різних напрямках аби витиснути ЗСУ з оборонних укріплень. За учора шість разів наші бійці змусили їх відступити. Ще на трьох ділянках на межі Луганщини та Донеччини бої тривають і дотепер. Зокрема, і в районі Лисичанського НПЗ", - наголосив глава ОВА.

Ворог продовжує обстрілювали позиції українських захисників та населені пункти області з артилерії.