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2022-08-16
Війська РФ ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського НПЗ
На трьох ділянках на межі Луганської та Донецької областей досі тривають бої, інформує
© Сергій Гайдай / Луганська ОДА
Російські окупаційні війська ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу. ЗСУ відбивають наступ окупантів, зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в
Війська РФ намагаються створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках.
"Атакують по різних напрямках аби витиснути ЗСУ з оборонних укріплень. За учора шість разів наші бійці змусили їх відступити. Ще на трьох ділянках на межі Луганщини та Донеччини бої тривають і дотепер. Зокрема, і в районі Лисичанського НПЗ", - наголосив глава ОВА.
Ворог продовжує обстрілювали позиції українських захисників та населені пункти області з артилерії.
Анна Конюченко, ZN.ua