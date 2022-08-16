Війська РФ ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського НПЗ

На трьох ділянках на межі Луганської та Донецької областей досі тривають бої, інформує ZN.ua.

Війська РФ ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського НПЗ
© Сергій Гайдай / Луганська ОДА

Російські окупаційні війська ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу. ЗСУ відбивають наступ окупантів, зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

Війська РФ намагаються створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках.

"Атакують по різних напрямках аби витиснути ЗСУ з оборонних укріплень. За учора шість разів наші бійці змусили їх відступити. Ще на трьох ділянках на межі Луганщини та Донеччини бої тривають і дотепер. Зокрема, і в районі Лисичанського НПЗ", - наголосив глава ОВА.

Ворог продовжує обстрілювали позиції українських захисників та населені пункти області з артилерії.


Анна Конюченко, ZN.ua





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