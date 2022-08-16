У Зеленського прокоментували вибухи під Джанкоєм

Там зауважили, що "Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм", інформує ZN.ua.

У Зеленського прокоментували вибухи під Джанкоєм
© Крыминформ

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи під Джанкоєм в тимчасово окупованому Криму. Він назвав це на своїй сторінці у Твіттер "демілітаризацією в дії".

"Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв", - йдеться в повідомленні.

Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 16, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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