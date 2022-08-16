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2022-08-16
Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
Сталося це через низку нових призначень, які відбули раніше, інформує
© Офіс президента
Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. На сайті вже опублікували відповідний
Тепер до складу Ставки входитимуть:
- перший заступник голови СБУ Василь Малюк,
- командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра,
- командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко,
- командувач Нацгвардії Юрій Лебедя.
Зі Ставки вивели Івана Баканова, Григорія Галагана та Юрія Галушкіна.
Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління ЗСУ та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генштаб ЗСУ.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua