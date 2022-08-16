Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Сталося це через низку нових призначень, які відбули раніше, інформує ZN.ua.

Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
© Офіс президента

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. На сайті вже опублікували відповідний указ №581/2022.

Тепер до складу Ставки входитимуть:

  • перший заступник голови СБУ Василь Малюк,
  • командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра,
  • командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко,
  • командувач Нацгвардії Юрій Лебедя.

Зі Ставки вивели Івана Баканова, Григорія Галагана та Юрія Галушкіна.

Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління ЗСУ та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генштаб ЗСУ.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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