Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. На сайті вже опублікували відповідний указ №581/2022.

Тепер до складу Ставки входитимуть:

перший заступник голови СБУ Василь Малюк,

командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра,

командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко,

командувач Нацгвардії Юрій Лебедя.

Зі Ставки вивели Івана Баканова, Григорія Галагана та Юрія Галушкіна.

Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління ЗСУ та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генштаб ЗСУ.