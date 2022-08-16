Били з території Білорусі? Окупанти завдали ракетного удару по Житомирщині

У вівторок, 16 серпня, на території Житомирського району пролунали вибухи.

Про це спочатку повідомили у соцмережах із посиланням на слова очевидців. Пізніше інформацію підтвердив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Апостроф .

"За попередньою інформацією, ракети, які потрапили сьогодні по Житомирському району, випущені з території Білорусі!", - написав він.

Перша інформація про вибухи з'явилася близько 13.15.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що о 13:10 у Столінському районі було помічено проліт російського винищувача.

" Можливо ВКС РФ знову застосовують тактику вильотів літаків у хмарну погоду, щоб приховувати пуски ракет", - йдеться у повідомленні.

Пізніше було помічено прольоти винищувачів у Барановичах та Волковиську.