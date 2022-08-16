ЗСУ рядять бути готовими до "привітань" на День Незалежності з Білорусі

Там нагадали, що територія РБ використовується ворогом з першого дня повномасштабного вторгнення, тому загроза "прильоту" звідти є постійною, інформує ZN.ua.

ЗСУ рядять бути готовими до
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ЗСУ постійно моніторять ситуацію і знають про те, що на території Білорусі відбувається переміщення військ та боєприпасів противника, в тому числі й ракет типу "Іскандер". Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ймовірність масованого ракетного удару по Україні на День Незалежності.

"Це (переміщення військ та техніки - ред.) відбувається постійно. Якщо прилітає Іл-76 на один з аеродромів у Білорусі, то це означає, що він привіз те чи інше озброєння. Противник нарощує свої сили в Білорусі, тут є і політична складова, щоб загрожувати Заходу, а також щоб постійно загрожувати Україні", - розповів Ігнат під час останнього брифінгу.

Він також наголосив, що загроза з Білорусі - постійна, а не лише на якийсь певний період. Військовий нагадав, що росіяни використовують територію РБ з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну.

"Треба бути готовими й стежити. У нас незабаром День Незалежності, противник використовує такі дати для "привітань", тому ми маємо бути готовими до цього, не нехтувати жодними сигналами. Загроза нікуди не зникла", – наголосив військовий.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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