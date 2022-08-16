Business Insider: Адмірал США допустив, що Путін вже шкодує про початок війни проти України

Ставрідіс пояснив, коли Кремль буде по-справжньому готовий до мирних переговорів з Києвом, інформує ZN.ua.

Швидше за все, Владімір Путін шкодує, що наказав почати вторгнення в Україну. Однак, він цього ніколи не визнає. В цьому впевнений колишній головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі і адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс.

«Думаю, лежачи в темноті, десь о другій годині ночі, коли він прокидається, він усвідомлює, що зробив помилку. Але публічно він ніколи цього не визнає. Ніколи», - цитує Business Insider слова американського військового.

На його думку, Путін і далі буде повторювати свої вигадки про «нацистів», які нібито керують Україною. І що нібито НАТО змусив його почати конфлікт. Російський автократ не визнає, що саме він обрав вторгнення.


Лесь Димань, ZN.ua





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