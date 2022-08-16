NYT: Україна не може повернути Херсон просто зараз, названі причини
Українська армія намагається ізолювати ворожі війська, щоб вигнати їх з півдня, але російська армія все ще має значну перевагу, інформує
Влітку Україна почала кампанію, націлену вигнати російську армію з Херсонської області. Тож українські війська знищували ворожі командні центри і склади боєприпасів, розривали лінії постачання, підриваючи ключові мости, а також тероризували колаборантів, підриваючи їхні автомобілі, вбиваючи їх. А одного навіть отруїли.
Але на обігрітих сонцем полях в Херсонській області українські солдати, які повинні були б піти в наступ і повернути контроль над територією, досі сидять в траншеях, - пише
«Без сумніву, нам потрібен контрнаступ. І я щиро вірю, він скоро буде», - сказав виданню 33-річний український лейтенант з позивним «Ада», який командує загоном в Миколаївській області. Його бійці тримають позицію за кілька кілометрів від російської лінії поблизу Херсона.
«Але нам потрібна кількісна перевага, нам потрібна перевага у важкій зброї. На жаль, з цим у нас проблеми», - пояснив він.
Україна гостро відчуває втрату Херсонської області з її чорноземами, які дозволяють вирощувати славнозвісні херсонські помідори і кавуни. Майже весь регіон був окупований в перші ж тижні війни, коли російські війська почали наступати з баз в анексованому Криму. З того часу українська влада планувала повернення області. Але це зробити не так і просто.