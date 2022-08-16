Серія потужних вибухів в Криму тільки починається — ОП

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що згодом кількість таких випадків, як сьогоднішні вибухи в Криму, тільки більшатиме. Під час телемарафону він зазначив, що причина може бути стандартною - недотримання російськими військовими правил пожежної безпеки.

"Це серія потужних вибухів, які тільки починаються. Пам'ятаєте, як в Міноборони РФ сказали, що у них просто не вміють курити, не вміють правильно підходити до безпеки на складах? Тому я вважаю, що, виходячи з рівня інтелекту російської армії, кількість таких ексцесів буде зростати, і саме в Криму", - зазначив він.