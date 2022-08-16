У разі катастрофи на ЗАЕС потрібно евакуювати близько 400 тисяч людей – Старух

Нині радіаційний стан на АЕС стабільний.

У разі катастрофи на ЗАЕС потрібно евакуювати близько 400 тисяч людей – Старух
© Енергоатом

Ситуація в тимчасово окупованому РФ Енергодарі небезпечна через постійні обстріли військ РФ території Запорізької АЕС. Українська влада розробляє план евакуації з міста та зони ризику радіаційного забруднення в разі аварії на ЗАЕС з урахуванням військової ситуації, заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує "Укрінформ".

"Ситуація небезпечна і не тільки для Запорізької області. Якщо взяти 50 км зону обов’язкового відселення внаслідок можливої аварії на АЕС, то це більше 200 тисяч в нашій області і 200 тисяч в Дніпропетровській області. Йдеться про міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне і інші", - наголосив Старух.

Нині радіаційний стан на ЗАЕС стабільний.


Анна Конюченко, ZN.ua





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