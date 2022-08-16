«Були готові відводити війська»: в ОПУ розкрили невідомі подробиці переговорів із росією

переговори між Україною та РФ

Під час переговорів із росією у березні 2022 року в Стамбулі країна-агресор готова була відвести війська до кордонів 23 лютого.

Про це в ефірі Фейгін Live заявив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, росіяни «говорили про це як мінімум».

"Ми не просили ці переговори, а вони просили. Ще у березні. Зараз ми їх тим більше не просимо, а вони просять і дуже сильно. Я суджу за непрямими даними. Є такий принцип "розвідка на себе". З цього можна дуже багато встановити. І ось я дізнався, що вони були готові відводити війська", - повідомив Арестович.

Коментуючи підготовку до так званих "референдуму", Арестович запевнив, що сам факт проведення нічого не змінить, "хіба що санкцій Захід додасть".

переговори між Україною та РФ

Додамо, тим часом кількість ліквідованих окупантів на українській землі досягла 43 900 тис. Такі офіційні дані Генштабу ЗСУ на ранок 16 серпня.

російська техніка, війна, окупанти


Катерина Петренко, politeka.net





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