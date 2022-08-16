Кримському мосту приготуватись: яскраві фотожаби на вибух складу окупантів під Джанкоєм

Уранці у вівторок, 16 серпня, в Джанкойському районі окупованого Криму прогриміли вибухи на військовому складі. У мережі вже з'явилися фотожаби, присвячені новій "бавовні" на захопленому РФ півострові.

"Апостроф" зібрав найдотепніші з них, інформує Апостроф.

У мережі жартують, що Кримському мосту варто приготуватися. Згадують також слова росіянки про те, як їй не хочеться їхати з Криму (після перших вибухів у Новофедорівці).

Нагадаємо, після вибухів під Джанкоєм почалася детонація та розліт боєприпасів, евакуювали до двох тисяч місцевих жителів. Також пошкоджено залізничне полотно, потяги з Росії на півострів будуть зупинятися за 95 кілометрів від Керчі. У Міноборони РФ заявили, що причиною вибухів на складі боєприпасів під Джанкоєм є "займання".


Олена Руденко, Апостроф





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