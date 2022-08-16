Пошкоджено залізницю, людей евакуюють: що відомо про вибух складу окупантів під Джанкоєм

Вранці у вівторок, 16 серпня, у смт Азовське Джанкойського району в окупованому Криму прогриміли вибухи на військовому складі. Сталася масштабна детонація боєприпасів, пошкоджено залізницю, проводиться евакуація місцевих мешканців.

Про це розповідають місцеві Telegram-канали, інформує Апостроф.

Дві тисячі евакуйованих із зони вибухів у Джанкойському районі розміщено у школах сіл Кондратьєва, Табачного та Переможного.

Через пошкодження залізниці після вибухів у Джанкойському районі потяги з Росії на півострів зупинятимуться у Владиславівці (95 кілометрів від Керчі).

Зазначається, що близько 6:00 пролунали вибухи в селі Майське, за 20 кілометрів від Джанкоя. Крім того, спалахнула підстанція в Джанкої. При цьому росЗМІ повідомили лише про інцидент у Майському.

На місці вибуху почалася детонація боєприпасів, які почали розлітатися по окрузі на сотні метрів. Від звуку вибухів трусяться будинки, у деяких вибиті шибки. Місцеві мешканці почали масово залишати зону події.

У Міноборони РФ заявили, що причиною вибухів на складі боєприпасів під Джанкоєм є "займання". П'ятикілометрова територія навколо місця вибухів оточена, на в'їзді до селища Азовське поставили блокпости та нікого не пускають.


Олена Руденко, Апостроф





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