Війська РФ не випускають вчителів із Маріуполя

В місті стають масовими факти "переконання" виходу на роботу через побої, інформує ZN.ua.

Війська РФ не випускають вчителів із Маріуполя
© Getty Images

Російські окупаційні війська не випускають освітян із тимчасово окупованого РФ Маріуполя, заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"У Маріуполі знову посилення режиму. Тепер воно стосується освітян. У зв’язку з тим, що гучно анонсовані запуски більшості шкіл, ліцеїв та двох вишів провалилися через відсутність освітян, вчителям знов заборонено виїзд з Маріуполя. Пропуски на них не видаються. Більш того, стають масовими факти "переконання" виходу на роботу через побої", - наголосив Андрющенко у Telegram.

За його словами, патрулі відвідують будинки вчителів та прикладами пояснюють необхідність співпраці з окупаційною владою.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
У Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантівУ Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантів
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ завдали понад 10 авіаударів по військах РФ на півдні та сході УкраїниЗСУ завдали понад 10 авіаударів по військах РФ на півдні та сході України
Вибухи у Криму: пошкоджено залізницю, якою РФ перекидала війська на південь УкраїниВибухи у Криму: пошкоджено залізницю, якою РФ перекидала війська на південь України
Війська РФ ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського НПЗВійська РФ ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського НПЗ
На аеродромі у Джанкої війська РФ зберігали близько 50 одиниць технікиНа аеродромі у Джанкої війська РФ зберігали близько 50 одиниць техніки
«Були готові відводити війська»: в ОПУ розкрили невідомі подробиці переговорів із росією«Були готові відводити війська»: в ОПУ розкрили невідомі подробиці переговорів із росією
Російські війська повинні негайно забратися з ЗАЕС без жодних умов — ЗеленськийРосійські війська повинні негайно забратися з ЗАЕС без жодних умов — Зеленський
Так виглядає "освобождєніє": у мережі показали символічне фото захопленого МаріуполяТак виглядає "освобождєніє": у мережі показали символічне фото захопленого Маріуполя
Війська РФ вночі обстріляли Харків, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури — мерВійська РФ вночі обстріляли Харків, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури — мер
Російські війська вдарили по Запоріжжю п’ятьма ракетамиРосійські війська вдарили по Запоріжжю п’ятьма ракетами
Операція з порятунку захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом — заява сил оборониОперація з порятунку захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом — заява сил оборони
Последние новости
Подгружаем последние новости