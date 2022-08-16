Війська РФ не випускають вчителів із Маріуполя

Російські окупаційні війська не випускають освітян із тимчасово окупованого РФ Маріуполя, заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"У Маріуполі знову посилення режиму. Тепер воно стосується освітян. У зв’язку з тим, що гучно анонсовані запуски більшості шкіл, ліцеїв та двох вишів провалилися через відсутність освітян, вчителям знов заборонено виїзд з Маріуполя. Пропуски на них не видаються. Більш того, стають масовими факти "переконання" виходу на роботу через побої", - наголосив Андрющенко у Telegram.

За його словами, патрулі відвідують будинки вчителів та прикладами пояснюють необхідність співпраці з окупаційною владою.