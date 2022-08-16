США відреагували на призначення двох членів Вищої ради правосуддя

Посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк привітала рішення Верховної Ради України про затвердження двох членів Вищої ради правосуддя.
«Чудова новина щодо призначення двох членів до Вищої ради правосуддя після ретельної перевірки Етичної ради. Ці призначення є важливим кроком вперед у судовій реформі, ключовим елементом просування України до успішного європейського майбутнього», - написала Брінк у Twitter у вівторок.
Чудова новина щодо призначення двох членів до Вищої ради правосуддя після ретельної перевірки Етичної ради. Ці призначення є важливим кроком вперед у судовій реформі, ключовим елементом просування України до успішного європейського майбутнього.