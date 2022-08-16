США відреагували на призначення двох членів Вищої ради правосуддя

Посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк привітала рішення Верховної Ради України про затвердження двох членів Вищої ради правосуддя.

«Чудова новина щодо призначення двох членів до Вищої ради правосуддя після ретельної перевірки Етичної ради. Ці призначення є важливим кроком вперед у судовій реформі, ключовим елементом просування України до успішного європейського майбутнього», - написала Брінк у Twitter у вівторок.

Чудова новина щодо призначення двох членів до Вищої ради правосуддя після ретельної перевірки Етичної ради. Ці призначення є важливим кроком вперед у судовій реформі, ключовим елементом просування України до успішного європейського майбутнього. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 16, 2022

Верховна Рада України на засіданні 15 серпня затвердиладвох членів Вищої ради правосуддя — Романа Маселка та Миколу Мороза.

Таким чином Вищій раді правосуддя є уже шість чинних членів з 22. Тим не менше ВРП складає не менше 15 членів, тому орган досі не може відновити свою роботу.