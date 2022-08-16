Харківський нардеп Красов опублікував фото після ДТП

Народний депутат України Олексій Красов потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на Житомирській трасі. Внаслідок ДТП ніхто серйозно не постраждав, а сам нардеп отримав травму руки.

Подробиці ДТП повідомив сам народний депутат Красов у телеграм-каналі та опублікував фото у гіпсі, інформує Апостроф.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 серпня на Житомирській трасі. Водій іншого авто, що розвертався на трасі, створив аварійну ситуацію, повідомив Красов.

"Вчора сталася неприємна подія: я потрапив у ДТП. Дякувати Богу, всі залишилися живі, а це головне. Дякую всім, хто дзвонив і переживав за мене. Зі мною все добре. Я справді вчора їхав Житомирською трасою і хочу зазначити, що їхав із допустимою для відповідного відрізка дороги швидкістю. На жаль, водій іншого транспортного засобу раптово виконуючи розворот створив аварійну ситуацію. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП", - написав Красов.

Він наголосив, що жодних серйозних травм, про які повідомляють ЗМІ, ніхто з учасників ДТП не отримав.

"Сподіватимемося, що все швидко загоїться. Залишаюся в строю та продовжую працювати", - підсумував харківський нардеп.

Раніше ЗМІ повідомляли, що водія зустрічної машини важко поранено, а у Красова зламані ніс і рука.


Іван Троянов, Апостроф





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