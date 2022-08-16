Кулеба розповів, чи досі Китай дотримується нейтралітету в питанні війни проти України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Китай і далі дотримується нейтралітету в питанні війни РФ проти України. Проте якщо говорити про наративи, те, як в КНР інтерпретують причини початку повномасштабного вторгнення, то все це збігається з російськими тезами. Про це міністр розповів під час останнього інтерв'ю виданню "Гордон".

Водночас сама Україна не отримує від Китаю жодної допомоги, інформує ZN.ua .