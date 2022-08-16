Кулеба розповів, чи досі Китай дотримується нейтралітету в питанні війни проти України

Наразі КНР практично не підтримує жодну зі сторін.

Кулеба розповів, чи досі Китай дотримується нейтралітету в питанні війни проти України
© Pixabay

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Китай і далі дотримується нейтралітету в питанні війни РФ проти України. Проте якщо говорити про наративи, те, як в КНР інтерпретують причини початку повномасштабного вторгнення, то все це збігається з російськими тезами. Про це міністр розповів під час останнього інтерв'ю виданню "Гордон".

Водночас сама Україна не отримує від Китаю жодної допомоги, інформує ZN.ua.

"Китай поки що зберігає нейтралітет. Політично на рівні наративів їх інтерпретація причин війни збігається. Але на рівні практичної підтримки, якої так прагне Росія, Китай дотримується нейтралітету", – сказав міністр.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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