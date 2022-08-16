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2022-08-16
Кулеба розповів, чи досі Китай дотримується нейтралітету в питанні війни проти України
Наразі КНР практично не підтримує жодну зі сторін.
© Pixabay
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Китай і далі дотримується нейтралітету в питанні війни РФ проти України. Проте якщо говорити про наративи, те, як в КНР інтерпретують причини початку повномасштабного вторгнення, то все це збігається з російськими тезами. Про це міністр розповів під час останнього інтерв'ю
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"Китай поки що зберігає нейтралітет. Політично на рівні наративів їх інтерпретація причин війни збігається. Але на рівні практичної підтримки, якої так прагне Росія, Китай дотримується нейтралітету", – сказав міністр.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua