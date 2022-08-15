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2022-08-15
Зеленський створив Консультаційну раду з деокупації Криму
Персональний її склад стане відомий за місяць.
© Офіс президента
Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя.
Відповідний указ №579/2022
Консультативна рада створюється «з метою сприяння координації заходів із питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав громадян, подолання наслідків та відшкодування збитків, заподіяних Державі Україна, її громадянам та юридичним особам через агресію РФ, а також проєктів та заходів у межах діяльності «Кримської платформи».
Микита Ткаченко, ZN.ua