РФ продовжує захоплювати ключові адміністративні будівлі біля ЗАЕС

У понеділок окупанти захопили лабораторний заклад.

РФ продовжує захоплювати ключові адміністративні будівлі біля ЗАЕС
© : НАЕК "Енергоатом"

Російські військові в понеділок продовжують захоплювати ключові адмінбудівлі в місті Енергодар. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Зокрема, сьогодні стало відомо, що окупанти захопили Енергодарське відділення Василівського відділу державної установи «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб».

За словами міського голови, 33 працівники відмовилися співпрацювати з російськими військовими і завтра не вийдуть на роботу.

Сьогодні ж російські війська знову обстріляли Енергодар, в межах якого розташована найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, росіяни обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію із села Водяне та готують провокації під українським прапором.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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