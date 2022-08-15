Мер Києва закликав мешканців підготуватися до важкої зими

Влада не виключає атак по газонасосних станціях та перебоїв з електрикою, інформує ZN.ua.

Мер Києва закликав мешканців підготуватися до важкої зими
Кличко розповів, як влада готується до позаштатних ситуацій взимку
© https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/

Мер Києва Віталій Кличко спрогнозував, якою буде зима для мешканців столиці та розповів, як місто до неї готується.

За його словами, влада розглядає кілька сценаріїв і просить мешканців підготуватися до найгіршого.

"Не хочу заспокоювати всіх і говорити, що все буде добре. Ми живемо у суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії. Газ — відповідальність уряду, там нас запевнили, що газ для населення буде і що він дорожчати не буде. Це очікування. Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо. Ми закупили генератори, паливо для цих генераторів. Насамперед вони підуть на лікарні, на сади та школи. Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб у будинках було тепло", – розповів Кличко.

Він також закликав мешканців столиці підготуватися як слід до зими – знайти теплий одяг для дому та ковдри. Кличко припустив, що температура в будинках цієї зими буде нижчою за звичну - не 21 градус, а опуститься до 18.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
У Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантівУ Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантів
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Блок рекламы


Похожие новости
Російські кримінальні авторитети намагалися вступити до добровольчих батальйонів КиєваРосійські кримінальні авторитети намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва
В школах Києва більше не викладатимуть російську мовуВ школах Києва більше не викладатимуть російську мову
Марченко терміново попередив мешканців Одещини про неприємне: "Офіційно заявляю…"Марченко терміново попередив мешканців Одещини про неприємне: "Офіційно заявляю…"
Генсек ООН закликав до деескалації навколо ЗАЕС – Окупанти відповіли новими обстріламиГенсек ООН закликав до деескалації навколо ЗАЕС – Окупанти відповіли новими обстрілами
Мережко закликав переглянути партнерські відносини з Китаєм після заяв про винуватця війниМережко закликав переглянути партнерські відносини з Китаєм після заяв про винуватця війни
FT: Росія боїться звинуватити Україну у вибухах в Криму, а у Києва є причини не зізнаватисьFT: Росія боїться звинуватити Україну у вибухах в Криму, а у Києва є причини не зізнаватись
Влада закликала мешканців двох областей терміново евакуюватисяВлада закликала мешканців двох областей терміново евакуюватися
На Луганщині ворог змушує мирних мешканців з'явитися на псевдореферендум – ГайдайНа Луганщині ворог змушує мирних мешканців з'явитися на псевдореферендум – Гайдай
Президент Мексики закликав запровадити п'ятирічне перемир'я по всьому світуПрезидент Мексики закликав запровадити п'ятирічне перемир'я по всьому світу
Андерс Аслунд закликав ЄС запровадити санкції проти Герхарда ШредераАндерс Аслунд закликав ЄС запровадити санкції проти Герхарда Шредера
Последние новости
Подгружаем последние новости