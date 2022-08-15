Мер Києва закликав мешканців підготуватися до важкої зими

Мер Києва Віталій Кличко спрогнозував, якою буде зима для мешканців столиці та розповів, як місто до неї готується.

За його словами, влада розглядає кілька сценаріїв і просить мешканців підготуватися до найгіршого.

"Не хочу заспокоювати всіх і говорити, що все буде добре. Ми живемо у суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії. Газ — відповідальність уряду, там нас запевнили, що газ для населення буде і що він дорожчати не буде. Це очікування. Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо. Ми закупили генератори, паливо для цих генераторів. Насамперед вони підуть на лікарні, на сади та школи. Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб у будинках було тепло", – розповів Кличко.

Він також закликав мешканців столиці підготуватися як слід до зими – знайти теплий одяг для дому та ковдри. Кличко припустив, що температура в будинках цієї зими буде нижчою за звичну - не 21 градус, а опуститься до 18.