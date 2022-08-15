Кількість ударів Росії по цивільній інфраструктурі України вже у 73 рази перевищує удари по військових об'єктах – Подоляк

З моменту повномасштабного вторгнення армія РФ завдала по цивільних об'єктах в Україні вже у 73 рази більше ударів, ніж по військових, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Війну якого типу веде Росія? Статистика невблаганна. З початку повномасштабної агресії Росія завдала 22 тис. ударів по цивільних об'єктах. І всього 300 ударів - по військових. У 73 рази менше. "Спецоперація"? Демілітаризація? Ні. Банальне знищення інфраструктури та терор проти населення", - написав він у Твіттері.

У липні Міністерство оборони України також повідомляло, що лише 30% ракетних ударів росіян спрямовані на військові об'єкти, а решта 70% - на цивільну інфраструктуру.

"Росіяни кажуть, що вражають військові об'єкти. За статистикою, лише 30% ударів припадають на військові об'єкти, решта 70% - росіяни свідомо б'ють по мирних містах", - заявив речник відомства Олександр Мотузяник.