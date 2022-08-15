Кількість ударів Росії по цивільній інфраструктурі України вже у 73 рази перевищує удари по військових об'єктах – Подоляк

Міноборони закликає світ визнати Росію країною-терористом, інформує ZN.ua.

Кількість ударів Росії по цивільній інфраструктурі України вже у 73 рази перевищує удари по військових об'єктах – Подоляк
© ДСНС / Facebook

З моменту повномасштабного вторгнення армія РФ завдала по цивільних об'єктах в Україні вже у 73 рази більше ударів, ніж по військових, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Війну якого типу веде Росія? Статистика невблаганна. З початку повномасштабної агресії Росія завдала 22 тис. ударів по цивільних об'єктах. І всього 300 ударів - по військових. У 73 рази менше. "Спецоперація"? Демілітаризація? Ні. Банальне знищення інфраструктури та терор проти населення", - написав він у Твіттері.

У липні Міністерство оборони України також повідомляло, що лише 30% ракетних ударів росіян спрямовані на військові об'єкти, а решта 70% - на цивільну інфраструктуру.

"Росіяни кажуть, що вражають військові об'єкти. За статистикою, лише 30% ударів припадають на військові об'єкти, решта 70% - росіяни свідомо б'ють по мирних містах", - заявив речник відомства Олександр Мотузяник.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
У Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантівУ Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантів
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Блок рекламы


Похожие новости
Der Spiegel: В Росії немає нікого, кому б війна проти України принесла користьDer Spiegel: В Росії немає нікого, кому б війна проти України принесла користь
WSJ: Питання незалежності України вирішене, але у Кремля ще є кілька причин для війниWSJ: Питання незалежності України вирішене, але у Кремля ще є кілька причин для війни
"Маріупольські клітки — воєнний злочин Росії": в ОП звернулися до Червоного Хреста"Маріупольські клітки — воєнний злочин Росії": в ОП звернулися до Червоного Хреста
Силовики є «перспективною робочою силою в Україні»: ISW про методи мобілізації в РосіїСиловики є «перспективною робочою силою в Україні»: ISW про методи мобілізації в Росії
Учора Росія втрати 200 своїх військових та багато техніки: свіжі дані від ГенштабуУчора Росія втрати 200 своїх військових та багато техніки: свіжі дані від Генштабу
ЄС та 42 країни висунули вимоги Росії щодо Запорізької АЕСЄС та 42 країни висунули вимоги Росії щодо Запорізької АЕС
Удари по мостах у Херсонській області: «керівники» місцевих окупантів втікають до МелітополяУдари по мостах у Херсонській області: «керівники» місцевих окупантів втікають до Мелітополя
Жереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТОЖереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТО
"Прильоти" - за 140 км від фронту: карта масованих ударів ЗСУ по рашистах на півдні"Прильоти" - за 140 км від фронту: карта масованих ударів ЗСУ по рашистах на півдні
Українська розвідка оприлюднила особисті дані льотчиків РФ, які обстрілювали міста УкраїниУкраїнська розвідка оприлюднила особисті дані льотчиків РФ, які обстрілювали міста України
Последние новости
Подгружаем последние новости