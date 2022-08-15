Рада підтримала волонтерську діяльність в Україні

Рада прийняла законопроекти № 7363 щодо підтримки волонтерської діяльності, у тому числі надання правової, фінансової, організаційної, методичної, інформаційної допомоги волонтерам та №7364 про до зміни податкового законодавства спрямовані на підтримку волонтерської діяльності. Про це повідомляє народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За повідомленням, перший законопроект підтримали 281 народний обранець, другий – 276.