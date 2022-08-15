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2022-08-15
Рада підтримала волонтерську діяльність в Україні
Народні депутати прийняли два відповідні законопроекти
Рада прийняла законопроекти № 7363 щодо підтримки волонтерської діяльності, у тому числі надання правової, фінансової, організаційної, методичної, інформаційної допомоги волонтерам та №7364 про до зміни податкового законодавства спрямовані на підтримку волонтерської діяльності. Про це повідомляє народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
За повідомленням, перший законопроект підтримали 281 народний обранець, другий – 276.
Артем Руденко, ZN.ua