Рада підтримала волонтерську діяльність в Україні

Народні депутати прийняли два відповідні законопроекти

Рада підтримала волонтерську діяльність в Україні
Рада підтримала волонтерів
© depositphotos/Fotoreserg

Рада прийняла законопроекти № 7363 щодо підтримки волонтерської діяльності, у тому числі надання правової, фінансової, організаційної, методичної, інформаційної допомоги волонтерам та №7364 про до зміни податкового законодавства спрямовані на підтримку волонтерської діяльності. Про це повідомляє народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За повідомленням, перший законопроект підтримали 281 народний обранець, другий – 276.


Артем Руденко, ZN.ua





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