Україна наблизилася до «митного безвізу» із ЄС

Рада підтримала зміни до Митного кодексу.

Верховна Рада ухвалила в цілому закону №7420 про зміни до Митного кодексу України у межах «митного безвізу» із країнами Європейського Союзу. Документ передбачає долучення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував парламентарям за це рішення та наголосив, що ухвалений закон наближає українське митне законодавство до законодавства ЄС.

Документ вдосконалює чинні норми в частині спрощення проходження митниці для надійних підприємств, надання статусу фінансового гаранта та забезпечення сплати митних платежів.

Також зміни передбачають впровадження європейського механізму розгляду скарг і продовження цифровізації митниці, що дозволяє пришвидшити її проходження та знизити корупційні ризики.

У подальшому Україна зможе в режимі реального часу обмінюватися із 36 країнами митною інформацією щодо транзитних вантажів. Впровадження «митного безвізу» також передбачає спеціальні транзитні спрощення та прості й рівні умови для фінансових гарантів.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
У Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантівУ Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантів
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Блок рекламы


Похожие новости
Україна звернулася до Молдови щодо екстрадиції Костянтина Бедового-"Кості Калоші" – ЗМІУкраїна звернулася до Молдови щодо екстрадиції Костянтина Бедового-"Кості Калоші" – ЗМІ
Україна просить світ «забанити» атомну галузь РФУкраїна просить світ «забанити» атомну галузь РФ
Волкер розповів, чи може Україна втратити підтримку США після проміжних виборівВолкер розповів, чи може Україна втратити підтримку США після проміжних виборів
Україна об’єктивно нездатна самостійно впоратися з трибуналом над Росією — ексзамгенпрокурораУкраїна об’єктивно нездатна самостійно впоратися з трибуналом над Росією — ексзамгенпрокурора
Україна отримала від Словаччини перші гаубиці Zuzana 2: у чому їхня особливістьУкраїна отримала від Словаччини перші гаубиці Zuzana 2: у чому їхня особливість
Foreign Affairs: Німеччині вигідно, щоб Україна перемогла у війні, але чому її допомога така скупа?Foreign Affairs: Німеччині вигідно, щоб Україна перемогла у війні, але чому її допомога така скупа?
Україна потребує підтримки: Зеленський зателефонував Папі РимськомуУкраїна потребує підтримки: Зеленський зателефонував Папі Римському
Більш важкий "брат" HIMARS: Україна отримала нову партію РСЗВ M270 з Великої БританіїБільш важкий "брат" HIMARS: Україна отримала нову партію РСЗВ M270 з Великої Британії
Місія МАГАТЕ працюватиме на Запорізькій АЕС – Україна висунула РФ безпекові вимогиМісія МАГАТЕ працюватиме на Запорізькій АЕС – Україна висунула РФ безпекові вимоги
Україна знищила дві ескадрильї російських Су-35 – генералУкраїна знищила дві ескадрильї російських Су-35 – генерал
Последние новости
Подгружаем последние новости