Україна наблизилася до «митного безвізу» із ЄС

Верховна Рада ухвалила в цілому закону №7420 про зміни до Митного кодексу України у межах «митного безвізу» із країнами Європейського Союзу. Документ передбачає долучення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував парламентарям за це рішення та наголосив, що ухвалений закон наближає українське митне законодавство до законодавства ЄС.

Документ вдосконалює чинні норми в частині спрощення проходження митниці для надійних підприємств, надання статусу фінансового гаранта та забезпечення сплати митних платежів.

Також зміни передбачають впровадження європейського механізму розгляду скарг і продовження цифровізації митниці, що дозволяє пришвидшити її проходження та знизити корупційні ризики.

У подальшому Україна зможе в режимі реального часу обмінюватися із 36 країнами митною інформацією щодо транзитних вантажів. Впровадження «митного безвізу» також передбачає спеціальні транзитні спрощення та прості й рівні умови для фінансових гарантів.