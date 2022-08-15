Україна звернулася до Молдови щодо екстрадиції Костянтина Бедового-"Кості Калоші" – ЗМІ

Українські правоохоронці звернулися до влади Молдови з запитом про екстрадицію скандального бізнесмена Костянтина Бедового, якого пов’язують з країною-агресором.

Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, інформує Апостроф.

Костянтин Бедовой виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення — спочатку в Болгарію, потім в Молдову.

За повідомленнями ЗМІ, "Бедовой є симпатиком росії та навіть розглядався окупантами як кандидат на посаду "коменданта" селища Білогородка на Київщині".

В Україні проти Бедового відкрито низку кримінальних проваджень. Зокрема, за державну зраду. За даними слідства, він, ймовірно, керував агентурною мережею ФСБ у Київській області.

У кримінальних колах Бедовой більше відомий на прізвисько "Костя Калоша". В 90-х був членом організованого злочинного угрупування Віктора Рибалко – "займався розбоями, вимаганням, дрібним рейдерством та торгівлею наркотиками. Кришував мережу кіосків у Києві".

У 2010 році обирався депутатом Києво-Святошинської РДА. Останні роки Калоша називав себе адвокатом, підтримував країну-агресора та робив антиукраїнські заяви.


Іван Троянов, Апостроф





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