Російський військовий з бригади, яка лютувала у Бучі, зізнався росЗМІ у скоєному — відео

Даніїл Фролкін - російський військовий з 64-ї мотострілецької бригади, яка під час тимчасової окупації Київщині перебувала у Бучі, зізнався у всіх звірствах, скоєних в селі Андріївка. Зробив він це під час розмови по відеозв'язку з журналісткою видання "Настоящие истории" , на момент розмови він перебував в Бєлгородській області, в частині тимчасової дислокації.

"Зізнаюся у всіх злочинах, які я скоїв в Андріївці, в розстрілі цивільного населення, обкраданні цивільного населення, вилученні у них телефонів і в тому, що наше командування ні в що не ставить наших бійців, всю піхоту, яка б'ється на передовій, на лінії фронту", - заявив військовий.

Він розповів, що командиром 64-ї мотострілецької бригади був підполковник Олександр Прокурат. Він і дав наказ розстрілювати цивільне населення.

"Ми завели їх у три будинки, вони показали житло. У домівках були не їхні фотографії. Тобто, це не їхні будинки були по факту. Третій взагалі в якихось руїнах жив. При них була пачка грошей: гривні, бакси. Підполковник, який був з нами, Олександр Прокурат, забрав ці гроші собі, а решту - документи, телефони - віддав нам і сказав: "Їх у витрату". Все, я пішов і у витрату пустив", - розповідає окупант.

Він підтвердив і те, що росіяни мародерили в Україні.

"Він (заступник командира з тилу полковник В'ячеслав Клобуков - ред.) крав холодильники в магазинах. Потім знаходили магазини з кросівками, з одягом всякої - це теж все вивозилося. Фури вивозилися. Коли ми приїхали в Білорусь, я бачив ці дві фури", - додав Фролкін.

Військовий розповів, що зізнався в усьому, тому що деяких солдатів з його бригади знову хочуть відправити на передову, що є підтвердженням того, що Росія хоче знищити їх.

"Я розумію, що мене можуть посадити за всю цю інформацію. Навіть не за те, що я все це в Україні творив. А за ту інформацію. Я хочу просто зізнатися у всьому і пояснити те, що відбувається в нашій країні. Я думаю, що краще б цієї війни взагалі не було", - наголосив окупант.