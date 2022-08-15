Росіяни вивозять свої родини з окупованого Мелітополя

Після того як українські партизани підірвали залізничний міст, яким окупанти перевозили військову техніку, російські військові почали вивозити з міста свої родини. Про це під час національного телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров.

«Після підриву мостів у Херсонській області місцеве «керівництво» окупантів тікає до Мелітополя. В той же час російські військові у Мелітополі вивозять свої сім’ї з міста», - зазначив Федоров.

Паралельно, за словами мера, окупанти проводять фільтраційні заходи. Росіяни перевіряють кожний будинок, шукаючи диверсантів. Росія привезла в місто всі свої структури.

«У Мелітополі розміщуються всі можливі російські спецслужби», - наголосив мер міста.

Також Іван Федоров наголосив, що на виїзд з міста стоять великі черги. Росіяни не пропускають автомобілі.

«В черзі на виїзд з тимчасово окупованих територій шість тисяч людей», - повідомив він.