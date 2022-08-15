WSJ: Питання незалежності України вирішене, але у Кремля ще є кілька причин для війни

Чи боїться адміністрація Джо Байдена перемоги України у війні, яку розв’язала Росія? Такі звинувачення звучали. Хоча більш правдивим твердженням було б, що США бояться, що їх втягнуть в конфлікт, якщо вони зроблять ставку на Україна, а вона почне програвати або перемагати.

Насправді майже будь-який сценарій перемоги вимагає втручання НАТО, щоб закріпити ситуацію і провести червону лінію, щоб Владімір Путін не розіграв свій відчайдушний сценарій. Про це в статті для Wall Street Journal пише журналіст Голман Дженкінс.

Він вважає, що багато потенційних результатів у спекті між перемогою і поразкою теж зроблять американську інтервенцію неминучою, якщо Вашингтон зробить велику ставку на перемогу чи навіть навпаки.

«Зважаючи на те, на скільки обидві сторони проникли в розвідувальний істеблішмент і еліти одна одної, гадаєте російські військові не мали змоги вбити президента Володимира Зеленського? Але Зелений - герой для західної публіки. І Путін не знає, які наслідки його чекали б після такого вчинку. Кожного разу, коли його ВПС скидають бомбу, Путіну доводиться думати про те, чи не впала вона на сиротинець чи іноземну знаменитість. Йому також доводиться хвилюватися кожного разу, коли західний прем’єр-міністр чи парламентська делегація прямує в Україну», - пише автор.