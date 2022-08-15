Знищення штабу ПВК "Вагнер" у Попасній: опубліковано фото та відео

У мережі з'явилися фото та відео точкового удару українськими військовими на базі ПВК "Вагнер" в окупованій Попасній Луганській області, інформує Апостроф .

Їх опублікували у російських пропагандистських Telegram-каналах.

Повідомляється, що внаслідок удару російські окупанти зазнали великих втрат - багато вбитих і поранених загарбників. Крім того, вони залишилися без майна, зброї та боєприпасів.

Активісти РФ навіть відкрили збір допомоги тим, хто залишився живим - їм планують купити одяг, взуття, а якщо вистачить грошей - ще й квадрокоптери. Заявлена сума до збору: 1090000 рублів, що дорівнює $17806.

Нагадаємо, обстріл бази ПВК "Вагнер" у Попасній був здійснений українськими військовослужбовцями після того, як російський військор робив репортаж із найманцями та випадково зафіксував адресу об'єкту окупантів.

"Приїхав на Попасну, заїхав до штабу "ЧВК Вагнер". Зустріли як рідного. Розповіли кілька кумедних історій", - йшлося у публікації пропагандиста "Воєнкору Середа".