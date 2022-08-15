Китай оголосив про нові військові навчання навколо Тайваню на фоні нового візиту делегації США

Китай оголосив про нові військові навчання навколо Тайваню після того, як президентка острівної держави зустрілася з членами нової делегації Конгресу США в понеділок, що є ще одним знаком підтримки Америкою самоврядного острова, який Пекін вважає своїм, пише АР .

«Навчання призначені як рішуча відповідь і серйозний засіб стримування проти змови між США і Тайванем і провокацій», - заявили в Міноборони Китаю.

Тайванські ЗМІ показали, як делегація прибула на переговори, але деталі зустрічі поки що не були оприлюднені. Делегація мала вилетіти у понеділок урядовим літаком США .