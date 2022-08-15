Китай оголосив про нові військові навчання навколо Тайваню на фоні нового візиту делегації США
КНР стверджує, що хоче встановити свій контроль на Тайвані мирним шляхом, але її посилені військові навчання навколо острову у зв’язку із активною підтримкою американцями незалежності острівної держави свідчать про загрозу захоплення силою, інформує
Китай оголосив про нові військові навчання навколо Тайваню після того, як президентка острівної держави зустрілася з членами нової делегації Конгресу США в понеділок, що є ще одним знаком підтримки Америкою самоврядного острова, який Пекін вважає своїм, пише
«Навчання призначені як рішуча відповідь і серйозний засіб стримування проти змови між США і Тайванем і провокацій», - заявили в Міноборони Китаю.
Тайванські ЗМІ показали, як делегація прибула на переговори, але деталі зустрічі поки що не були оприлюднені. Делегація мала вилетіти у понеділок урядовим літаком США.
Цей візит відбувся менш ніж через два тижні після поїздки на Тайвань спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, у зв’язку із чим Китай обурився та посилив військові навчання навколо острова. Пелосі є найвпливовішим членом уряду США, який відвідав Тайвань за останні 25 років.