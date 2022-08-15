Росіяни знімуть "рожеві окуляри" тільки після повного розгрому — експерт

Коли це станеться, Путіна вже може не бути при владі.

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що навіть війна, тривалістю в пів року, та безповоротні втрати, чисельністю в понад 40 тисяч військових, не змінять того, що до самих росіян прозріння прийде лише після остаточної поразки. Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

"Це потім буде: "Служив дурник - отримав на значок". Це буде потім, коли суспільство прозріє. Як це було після афганської війни:" ми вас туди не посилали", - розповів Жданов.

Він нагадав, що сьогодні війну проти України підтримує велика частина росіян. Все це через міф про нібито "непереможну армію". Але саме це є й причиною того, що Путін не може оголосити загальну мобілізацію, позаяк вона буде підтвердженням того, що РФ програє, інформує ZN.ua.

"Росіяни не встануть з дивана. Пам'ятаєте, у них був такий персонаж, який розмовляв з ТБ. Так от, у них так велика частина населення, особливо люди віком 50+, - зазначив Жданов. - Коли ми розгромимо російську армію на полі бою, тоді буде стрес. Тоді почнеться розуміння, тоді вони побачать на вулицях інвалідів, тоді вони побачать на кладовищах алеї хрестів, тоді вони почнуть говорити: "А як ми допустили".

Експерт також допускає, що коли таке станеться - Путіна при владі вже не буде, позаяк його режим не переживає цього.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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