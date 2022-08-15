За час війни у Києві затримано 313 підозрюваних у причетності до ДРГ

Наразі у столиці України працюють 10 оперативних груп з виявлення ДРГ, інформує ZN.ua.

За час війни у Києві затримано 313 підозрюваних у причетності до ДРГ
© Анастасія Дейна, ZN.UA

За час повномасштабної війни в Києві затримано 313 потенційних учасників 23 диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), повідомив начальник Головного управління Нацполіції Києва Іван Виговський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

«Не всі факти знайшли підтвердження, але цих 313 осіб, які пройшли за обліками, передано до СБУ. Спецслужба далі вже займалася їхнім документуванням», - каже поліцейський.

За словами Виговського, нерозкритих диверсантів у столиці зараз може бути багато, проте поліція робить все, щоби плани зловмисників не реалізувалися.

"Кримінальний елемент максимально перебуває під контролем як органів поліції, так і інших правоохоронних органів", - наголосив він, додавши, що у Києві та загалом в Україні є певні громадяни з "іншими поглядами".


Анастасія Дейна, ZN.ua





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