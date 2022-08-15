Швейцарія посилила правила надання соціальної допомоги українським біженцям

Швейцарія разом з іншими європейськими країнами приймає біженців із України. Проте, умови виплат грошової допомоги українцям влада посилила. Під час розгляду заявок на отримання соціальної допомоги тепер враховуватимуть фінансове становище українських біженців.

З початку війни до Швейцарії вже прибуло понад 60 000 людей з України. Всі вони набули статусу захисту S, який дає право на отримання соціальної допомоги, а також право на роботу в країні.

Найбільше українських біженців проживає у Цюріху, Базелі та Берні, а також кантоні Тичино.

Якщо раніше фінансовий статус українців не враховувався при нарахуванні ним соціальних виплат, то тепер усі біженці, які прибули, повинні будуть звітувати про свої активи в Україні - коштовності, будинки, банківські заощадження. Все це враховуватиметься при нарахуванні грошової допомоги.

Винятком залишається автомобіль, оскільки він необхідний повернення на батьківщину. Ці правила будуть переглянуті восени, і вже тоді українським біженцям нададуть нові правила нарахування соціальних виплат з урахуванням їхніх фінансових заощаджень.

На сьогоднішній день українці отримують допомогу у розмірі 500 франків. Цієї суми достатньо, щоб покривати витрати сім'ї на їжу. А житло, страховка, мобільний зв'язок, проїзд громадським транспортом для українців є безкоштовними.

Раніше повідомлялося, куди працевлаштовуються українські біженці у Швейцарії.