Швейцарія посилила правила надання соціальної допомоги українським біженцям

Швейцарія разом з іншими європейськими країнами приймає біженців із України. Проте, умови виплат грошової допомоги українцям влада посилила. Під час розгляду заявок на отримання соціальної допомоги тепер враховуватимуть фінансове становище українських біженців.

Швейцарія змінила правила надання соціальної допомоги українським біженцям: що враховуватимуть

З початку війни до Швейцарії вже прибуло понад 60 000 людей з України. Всі вони набули статусу захисту S, який дає право на отримання соціальної допомоги, а також право на роботу в країні.

Найбільше українських біженців проживає у Цюріху, Базелі та Берні, а також кантоні Тичино.

Якщо раніше фінансовий статус українців не враховувався при нарахуванні ним соціальних виплат, то тепер усі біженці, які прибули, повинні будуть звітувати про свої активи в Україні - коштовності, будинки, банківські заощадження. Все це враховуватиметься при нарахуванні грошової допомоги.

Швейцарія змінила правила надання соціальної допомоги українським біженцям: що враховуватимуть
Винятком залишається автомобіль, оскільки він необхідний повернення на батьківщину. Ці правила будуть переглянуті восени, і вже тоді українським біженцям нададуть нові правила нарахування соціальних виплат з урахуванням їхніх фінансових заощаджень.

На сьогоднішній день українці отримують допомогу у розмірі 500 франків. Цієї суми достатньо, щоб покривати витрати сім'ї на їжу. А житло, страховка, мобільний зв'язок, проїзд громадським транспортом для українців є безкоштовними.

Раніше повідомлялося, куди працевлаштовуються українські біженці у Швейцарії.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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