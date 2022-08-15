Окупанти влаштували пекло у Бахмуті: що відбувається у місті, фото та відео

У неділю, 14 серпня, російські окупанти вкотре обстріляли багатостраждальний Бахмут Донецької області – у місті спалахнули пожежі, інформує Апостроф .

Про це йдеться у місцевих Telegram-каналах.

Подія сталася пізно увечері. За словами місцевих жителів, було чути близько 140-150 вибухів у різних районах Бахмута, внаслідок чого сталося загоряння. Варто зазначити, що під обстріл також потрапили рятувальники, які ліквідували пожежі.

Метою ворога вкотре стали приватні сектори, де мешкають мирні громадяни. Так, на одному з опублікованих відео видно палаючий будинок, який, ймовірно, буде спалено вщент. Кількість постраждалих та жертв уточнюється.