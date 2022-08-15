"Маріупольські клітки — воєнний злочин Росії": в ОП звернулися до Червоного Хреста

Там зазначили, що і сама організації, і її очільник повинні нарешті згадати про своє призначення, інформує ZN.ua.

© Маріупольська міська рада

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк закликав представників Червоного Хреста втрутитися у плани росіян, які хочуть провести привселюдний суд над українськими військовополоненими. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер.

"Усі військовополонені, зокрема захисники Азовсталі, є комбатантами, які на законних підставах захищали свою країну. Тому маріупольські клітки — це офіційний воєнний злочин Росії. Час Червоному Хресту та Петеру Мауреру (президент МКЧХ - ред.) нарешті згадати про своє призначення й подумати про свою репутацію", - пише Подоляк.

All prisoners of war, and in particular the “Azovstal” defenders are combatants who legally defended their country. Therefore, the "Mariupol cages" – Russia’s official war crime. Time for the @ICRC and @PMaurerICRC to remember about their purpose and think about their reputation.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 15, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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