"Маріупольські клітки — воєнний злочин Росії": в ОП звернулися до Червоного Хреста

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк закликав представників Червоного Хреста втрутитися у плани росіян, які хочуть провести привселюдний суд над українськими військовополоненими. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер .

"Усі військовополонені, зокрема захисники Азовсталі, є комбатантами, які на законних підставах захищали свою країну. Тому маріупольські клітки — це офіційний воєнний злочин Росії. Час Червоному Хресту та Петеру Мауреру (президент МКЧХ - ред.) нарешті згадати про своє призначення й подумати про свою репутацію", - пише Подоляк.