У рф стався болючий провал на Донбасі, британська розвідка розкрила причину: "Не змогли..."

окупанти, російські солдати, російські війська

Росія перебуває на просунутій стадії планування проведення референдуму, хоча незрозуміло, чи вже остаточне рішення про проведення голосування.

Бої на Донбасі в основному зосереджені навколо Пісків та траси М04 – основного підходу до Донецька із заходу. На Донбасі зараз виють представники незаконних збройних формувань так званої "днр", які в основному підтримуються росією, які роблять спроби атак на північ від Донецька.

Про це повідомляє військова розвідка Великобританії у Twitter.

За інформацією британської розвідки, ватажок бойовиків "днр" денис пушилін заявив російським пропагандистам, що дата псевдореферендуму буде оголошена після того, як росія "повністю звільнить" псевдореспубліку.

У той же час, загарбники вже почали планувати стратегію фейкового голосування. Згідно з мріями російських окупантів, на "референдумі" понад 70% мешканців Донбасу нібито мають "проголосувати за приєднання до росії".

Денис Пушилин

Також наголошується, що керівництво країни-агресора розцінить нездатність російських військових повністю окупувати Донецьку область як невдачу у досягненні своїх максималістських цілей в Україні та болючий провал.

Останнім часом ворожі підрозділи не змогли досягти серйозного наступу та можуть втратити темпи наступу, набрані після захоплення Лисичанська Луганської області.


Александра Павленко, politeka.net





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