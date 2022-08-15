"Хто за Путіна голосував, той нехай і йде": росіяни розхвилювалися через повістки в поштових скриньках

У поштових скриньках мешканців центру Петербурга помічені повістки з вимогою з'явитися до військкомату.

Штамп "Явка обов'язкова!" червоного кольору сигналізує їх одержувачам, що можливостей для маневру немає.

Видання «Фонтанка» повідомляє, що їхня читачка помітила десятки таких повісток у поштових скриньках будинку на Вознесенському проспекті. На всіх вказані ПІБ, рік народження, адреса

“Я такого не бачила ніколи. Надсилають купу сповіщень на старих мешканців, але цього не було жодного разу… Причому там різний вік — одному взагалі 49 років. Зважаючи на те, що я помітила, наймолодшому було 38 років», — розповіла жінка.

Видання наголошує, що військкоматам поставлене завдання активізувати набір на військову службу за контрактом, а зацікавленість у ньому не відповідає попиту.

Інформацію у притаманній йому жорсткій і хльосткій манері прокоментував російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров.

«Саме про це я чесно попереджав три тижні тому. Зараз поки що не «розгойдувалися», але з військкоматів та РУВС вже розіслано «пакети», в яких «мобілізаторам» надано права на силове залучення населення до війни. Як у «ДНР-ЛНР». У Пітері все буде, зрозуміло, так само тупо і беззаконно, як там. Жодні «відмазки» не працюватимуть. За свою боягузливість, за своє мовчання тисячі пітерців одягнуться у чорні пластикові мішки», - зазначив Невзоров.

Інформація викликала бурхливі обговорення у Мережі. Причому деякі з росіян настільки не можуть повірити у жорстку дійсність, що засумнівалися у правдивості фото. Інші ж, навпаки, пояснили, що той, хто колись не зміг дійти до виборчої дільниці, тепер бігом дійде до бліндажу.

"В атаку!! За путіна, за сечина!! за деребаску та іншу нежить!! а позаду загород загони росгвардійців», «Нехай дітей недоторканних закликають..!», «Хто за Путіна голосував, той нехай іде. Кожному за вірою його, як кажуть», «Тепер у всіх, хто підтримує спецоперацію, буде шанс довести свою відданість і піти на фронт. Але щось мені підказує, що таких буде 0,00001%, усі вони вміють воювати лише на дивані», «Загалом, пропоную надсилати повістки тим, хто малював букву Z та підтримує те, що відбувається. Це буде справедливо», «Є останнім часом стійке відчуття, що нагорі вже усвідомили, що остаточно та безнадійно зав'язли в Україні з цією авантюрою царя. І ці повістки є однією з рефлекторних судом вертикалі в ілюзорній надії, що зомбіящик зробив свою справу і народ піде на бійню», «Бережіть цинк – підростає син» - пишуть у коментарях росіяни.

Багато хто також намагається заспокоїти себе тим, що повістки необхідно вручати особисто під підпис, а отже, це розсилання є незаконним.

"Повістка, кинута в ящик, юридичної сили не має, з тим же успіхом "ЯВКА ОБОВ'ЯЗКОВА" можна на паркані написати", - заспокоюють себе жителі російських міст.

Тим часом кількість ліквідованих окупантів, за офіційними даними Генштабу ЗСУ, сягнула 43 750.