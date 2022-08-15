Кремль сконцентрував шість угруповань в Україні: де ведуться найактивніші бойові дії

танк, війна

Російські війська та їхні найманці в Україні діють приблизно у шести угрупованнях, які розділили на пріоритетних напрямках.

Американський інститут вивчення війни назвав напрямки, на яких ведуться найактивніші бойові дії, а також ті, що є пріоритетом для рф у війні проти України. Про це йдеться у звіті ISW.

Шість угруповань росії орієнтовані на Харків та північний схід Харківської області, лінію Ізюм – Слов'янськ, Сіверсько-Лисичанський район, Бахмут, Авдіївсько-Донецький міський район та південь України.

Останнім часом окупанти провели наземні атаки на північ від Харкова, північний захід від Слов'янська, схід від Сіверська, а також досягли невстановлених успіхів у районі Бахмута.

За їхніми даними, солдати із ПВК "Вагнера" ??лідирують біля Бахмута, а сили, залучені з "ДНР", переважають у районі Авдіївка – Донецьк.

Передбачається, що війська Південного військового округу (ЮВО) становили початкове ядро ??сил у Херсонській та Запорізькій областях, але були посилені групами Східного військового округу (ВВО), повітрянодесантних військ та Росгвардії.

Нагромадження сил ЗСУ у Херсонській області та навколо неї може створити значні труднощі для російського командування та управління, особливо якщо українські сили продовжать там контрнаступ.


Александра Павленко, politeka.net





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