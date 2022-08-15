Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 15 серпня

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на понеділок, 15 серпня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter .

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

Ворог намагається йти в наступ на краматорському напрямку. Водночас під Бахмутом активізував розвідку. З метою покращення тактичного положення окупанти вели наступальні бої у напрямку Пісків та Первомайського.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

ЗСУ відбили атаку російських окупантів на лівому березі Дніпра на півдні, а також українські військові знешкодили ворожу розвідгрупу.