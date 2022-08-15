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2022-08-15
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 15 серпня
Війська РФ ведуть наступальні бої у напрямку Пісків та Первомайського, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на понеділок, 15 серпня.
"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у
Міністерство оборони Великої Британії / Twitter
Ворог намагається йти в наступ на краматорському напрямку. Водночас під Бахмутом активізував розвідку. З метою покращення тактичного положення окупанти вели наступальні бої у напрямку Пісків та Первомайського.
Міністерство оборони Великої Британії / Twitter
ЗСУ відбили атаку російських окупантів на лівому березі Дніпра на півдні, а також українські військові знешкодили ворожу розвідгрупу.
Анна Конюченко, ZN.ua