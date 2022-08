Німецька армії для військових навчань буде використовувати повнорозмірні мішені, що симулюють російські танки. Про це повідомляє виробник мішеней - австралійська компанія GaardTech

«GaardTech поставила перші роботизовані ворожі машини Федеральним збройним силам Німеччини для тестування та бойової роботи», - йдеться в повідомленні.

На фото видно мішені, що копіюють російські танки, зокрема Т-72, Т-90 «Владімір» та Т-14 «Армата».