Херсон може бути звільнений від окупантів без боїв: експерт зробив прогноз

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає ймовірним те, що деокупація Херсона відбудеться без боїв, російські окупанти просто почнуть відступати з міста. Таку думку він озвучив під час телемарафону.

"...не факт, що звільнення Херсона буде пов'язане з боями в міських умовах. Можливо, противник просто почне здаватися чи відступати від Херсона", - заявив експерт.

За словами Мусієнка, захисники готові до боїв за Херсон. Проте зараз їх завдання інше - створити умови, за яких росіяни не матимуть змоги чинити опір, а саме "повністю знекровити шляхи, логістику, якими війська РФ отримували підкріплення".

"Фактично, угруповання російських військ потрапило у пастку. Їх спочатку заманили на південний берег Херсонської області, а потім почали відрізати їм шляхи постачання і логістичного забезпечення", - додав він.