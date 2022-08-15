Херсон може бути звільнений від окупантів без боїв: експерт зробив прогноз

ЗСУ готові до битви за місто, проте зараз захисники повинні сформувати умови, за яких війська РФ не зможуть чинити опір, інформує ZN.ua.

Херсон може бути звільнений від окупантів без боїв: експерт зробив прогноз
© Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає ймовірним те, що деокупація Херсона відбудеться без боїв, російські окупанти просто почнуть відступати з міста. Таку думку він озвучив під час телемарафону.

"...не факт, що звільнення Херсона буде пов'язане з боями в міських умовах. Можливо, противник просто почне здаватися чи відступати від Херсона", - заявив експерт.

За словами Мусієнка, захисники готові до боїв за Херсон. Проте зараз їх завдання інше - створити умови, за яких росіяни не матимуть змоги чинити опір, а саме "повністю знекровити шляхи, логістику, якими війська РФ отримували підкріплення".

"Фактично, угруповання російських військ потрапило у пастку. Їх спочатку заманили на південний берег Херсонської області, а потім почали відрізати їм шляхи постачання і логістичного забезпечення", - додав він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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