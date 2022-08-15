Харківщина готується до прийому переселенців – як отримати житло та виплати

З наближенням опалювального сезону, на Харківщині активізували підготовку до потенційного збільшення кількості переселенців. Крім іншого, йдеться про Лозовську громаду, повідомляє пресслужба структури.

Наразі у цій громаді офіційно зареєстровані понад 8 тисяч переселенців, тим часом створюють координаційну раду з питань внутрішньо переміщених осіб, окрім посадовців до неї увійдуть і переселенці.