Харківщина готується до прийому переселенців – як отримати житло та виплати

Восени людей додасться, адже в багатьох населених пунктах Харківщини, Донеччини та Луганщини пошкоджена критична інфраструктура, інформує ZN.ua.

З наближенням опалювального сезону, на Харківщині активізували підготовку до потенційного збільшення кількості переселенців. Крім іншого, йдеться про Лозовську громаду, повідомляє пресслужба структури.

Наразі у цій громаді офіційно зареєстровані понад 8 тисяч переселенців, тим часом створюють координаційну раду з питань внутрішньо переміщених осіб, окрім посадовців до неї увійдуть і переселенці.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
У Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантівУ Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантів
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Блок рекламы


Похожие новости
Англійська мова в Україні може отримати особливий статусАнглійська мова в Україні може отримати особливий статус
Українські біженці в Росії: "підйомні" можуть не виплатити, а водою та їжею забезпечують недостатньоУкраїнські біженці в Росії: "підйомні" можуть не виплатити, а водою та їжею забезпечують недостатньо
«Сохнут» готується до виходу з РФ і переходу в онлайн«Сохнут» готується до виходу з РФ і переходу в онлайн
Окупанти "Смерчами" вдарили по житловому мікрорайону Миколаєва: фотоОкупанти "Смерчами" вдарили по житловому мікрорайону Миколаєва: фото
Рада готується продовжити мобілізацію та військовий стан, що відомо про терміни: "На жаль..."Рада готується продовжити мобілізацію та військовий стан, що відомо про терміни: "На жаль..."
Багато жертв: росіяни вдарили по житлових кварталах Дніпропетровщини, "свідомо та підступно…"Багато жертв: росіяни вдарили по житлових кварталах Дніпропетровщини, "свідомо та підступно…"
У Костянтинівці снаряд окупантів потрапив до житлового багатоповерхового будинку - під завалами люди: фотоУ Костянтинівці снаряд окупантів потрапив до житлового багатоповерхового будинку - під завалами люди: фото
Посіпака кадирова відбирає в українців житло та публічно хвалиться: "Просто грабіж сусідньої держави"Посіпака кадирова відбирає в українців житло та публічно хвалиться: "Просто грабіж сусідньої держави"
Крим готується до повернення під контроль України, хороші новини від ГУР: "На цьому фоні активізувалися..."Крим готується до повернення під контроль України, хороші новини від ГУР: "На цьому фоні активізувалися..."
Ранкові обстріли житлового масиву у Харкові: під російським прицілом зупинки та будинкиРанкові обстріли житлового масиву у Харкові: під російським прицілом зупинки та будинки
Последние новости
Подгружаем последние новости