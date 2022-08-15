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2022-08-15
На окупованій Луганщині радіють удару по базі ПВК "Вагнер", відео: "Неможливо перемогти народ"
Житель окупованого міста зрадів ударам по позиціях російських окупантів із ПВК "Вагнера" ??у Попасній та побажав їм смерті.
"Важливий момент, про який сором'язливо замовчують російські пропагандисти. "Хаймарси" - це звичайно добре, але не менш важливо знати, куди ними стріляти. населення захоплених територій зливає місця дислокації загарбників.
Російських виродків здають скрізь – на Донбасі, на Херсонщині, у Харківській та Запорізькій областях. На подив самих окупантів, Україна виявилася тотально ворожою територією. Усюди їх ненавидять. Тому й війну росія не зможе виграти. Можна здолати армію, але неможливо перемогти народ", - пише Казанський.
Алексей Ионов, politeka.net