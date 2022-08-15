На окупованій Луганщині радіють удару по базі ПВК "Вагнер", відео: "Неможливо перемогти народ"

На окупованій Луганщині радіють удару по базі ПВК "Вагнер", відео: "Неможливо перемогти народ"

Житель окупованого міста зрадів ударам по позиціях російських окупантів із ПВК "Вагнера" ??у Попасній та побажав їм смерті.

Відео із натхненною промовою місцевого жителя опублікував журналіст Денис Казанський.

"Важливий момент, про який сором'язливо замовчують російські пропагандисти. "Хаймарси" - це звичайно добре, але не менш важливо знати, куди ними стріляти. населення захоплених територій зливає місця дислокації загарбників.

Російських виродків здають скрізь – на Донбасі, на Херсонщині, у Харківській та Запорізькій областях. На подив самих окупантів, Україна виявилася тотально ворожою територією. Усюди їх ненавидять. Тому й війну росія не зможе виграти. Можна здолати армію, але неможливо перемогти народ", - пише Казанський.


Алексей Ионов, politeka.net





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