Росіяни потрапили в пастку на півдні Херсонщини через обвалення мостів

Російські війська зіткнулися зі зростаючими труднощами після пошкодження останнього мосту через Дніпро на Херсонщині.

Їхній наступ у західному напрямку в регіоні досяг певного прогресу, але три мости, які вони контролюють у цьому районі — два автомобільні та один залізничний, — в останні тижні неодноразово зазнавали бомбардувань.

Найважливішим переходом є Антонівський міст у передмісті Херсона, який з кінця липня зазнає ракетного обстрілу.

Обласний депутат Сергій Хлан заявив в ефірі національного телемарафону, що єдиний спосіб перетнути річку для російських солдатів — це понтони біля Антонівського мосту, які «не можуть повністю задовольнити їхні потреби».

Він додав, що Росія переміщає свої командні центри на лівий берег річки, знаючи, що вони не зможуть вчасно евакуювати їх у разі ескалації бойових дій.

Хлан також зазначив, що 20 000 російських солдатів на правому березі поки що можуть перейти мости пішки.

Цього тижня обстріляли міст у Новій Каховці, розташований приблизно за 50 кілометрів на північний схід від Антонівського мосту.

Хлан у суботу заявив, що українські сили завдали удару по мосту раніше цього тижня, не давши російським військам перекинути по ньому боєприпаси, обладнання та продовольство для поповнення запасів своїх військ.

На брифінгу міністерства оборони Великої Британії йдеться про те, що два автодорожні мости, які ведуть на контрольовану Росією територію на західному березі Дніпра, «ймовірно» не використовуються.