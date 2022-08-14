У Білорусі заявили про "непричетність" у війні: в Україні відповіли на байки сусідів

Заяви Міноборони Білорусі, що вони не є учасниками війни, яку розв'язала росія проти України, є щонайменше лукавством, бо з білоруської сторони в нашу країну запускають ракети.

Про це повідомляє український посол у Республіці Білорусь Ігор Кизим у Facebook.

«Слова офіційного представника Міноборони - Валерія Ревенка, гадаю, заслуговують на увагу. Зокрема про те, що Київ «не готовий до конструктивного діалогу». Хоча правильно сказав, що відносини вибудовувати все ж таки доведеться. І це справді питання часу. Як було сказано, «напевно не найближчого». Але тут, гадаю, треба розуміти про яку готовність говорить офіційний представник Міноборони», - написав Кизим.

Український посол наголосив, військово-політичне керівництво Білорусі, на відміну від експертів-прогандистів, розуміє, що з 24 лютого, з моменту, коли Білорусь дозволила російським військам зі своєї території вторгнутися в Україну, несучи смерть та руйнування, слово «конструктивний» стало недоречним.

«Воно також знає, скільки російських ракет та авіабомб прилетіло до України з території Білорусі з використанням усієї можливої інфраструктури (про це офіційно, нотами, інформувалася білоруська сторона разом із вимогою припинити це). Тому говорити про те, що «ми не учасники збройного протистояння» ну якось не по-чоловічому для офіцера такого рангу. Це лукавство щонайменше», - підкреслює Кизим.

При цьому, посол звернув увагу, що такі слова суперечать і лідеру білоруського режиму Олександра Лукашенка, який в інтерв'ю прямо сказав, що він і у його інтерпретації Білорусь не лише підтримує, а і є прямим учасником російської «військової спецоперації».