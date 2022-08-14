Кабмін Фінляндії обговорить обмеження видачі віз росіянам

МЗС Фінляндії країни розгляне варіанти, як ускладнити надання турвіз росіянам, повідомляє DW. Уряд зважить можливі рішення на неофіційній зустрічі 16 серпня.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін висловила сподівання, що турпоїздки громадян РФ будуть обмежені внаслідок розширення санкцій ЄС. Глава Кабміну очікує, що питання буде розглянуте у форматі самітів ЄС, зокрема, у жовтні 2022 року.

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто раніше запропонував обмежити прийом заяв росіян на туристичну шенгенську візу одним днем на тиждень. "На практиці це може означати, що ви зможете подавати документи на турвізи по понеділках, а з вівторка по п'ятницю - тільки на візи з сімейних обставин, навчання, роботи або інших поважних причин", - пропонує він.